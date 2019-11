Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Raub im Schlosspark angezeigt

Ahaus (ots)

Am Freitag hielt sich ein 22 Jahre alter Ahauser gegen 16.15 Uhr im Schlosspark auf und saß auf einer Bank hinter dem Spielplatz. Nach seinen Angaben kamen zwei Männer auf ihn zu und sprachen ihn an. Kurz darauf hätten ihn die Männer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Er sei dem nachgekommen, worauf die Täter in Richtung Hindenburgallee geflüchtet seien. Nach Angaben des Geschädigten sind die Täter ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca.180 cm groß und trugen schwarze Kapuzenjacken. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

