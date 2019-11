Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Geschädigter nach Unfall gesucht

Stadtlohn (ots)

Am Freitag beschädigte eine 18-jährige Autofahrerin aus Südlohn gegen 15.50 beim Ausparken auf der Kreuzstraße einen anderen Pkw. Sie stellte ihren Pkw an anderer Stelle ab und kehrte zum Unfallort zurück. Das beschädigte Fahrzeug stand dort nicht mehr, so dass die 18-Jährige die Polizei informierte. Von dem anderen Pkw ist lediglich bekannt, dass er rot ist. Der Geschädigte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell