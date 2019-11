Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht dank eines aufmerksamen Zeugen geklärt

Bocholt (ots)

Am Donnerstag beschädigte ein 62 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt gegen 16.50 Uhr auf der Kreuzstraße beim Ausparken einen anderen Pkw. Er sah sich den angerichteten Schaden an und flüchtete dann. Ein Zeuge hatte dies beobachtet und die Polizei informiert, sodass der 62-Jährige schnell ermittelt werden konnte. Er vor Eintreffen der Polizisten bereits versucht, den Schaden am eigenen Pkw überzulackieren. Er sieht sich nun den Folgen eines Strafverfahrens gegenüber.

