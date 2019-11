Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 13.11.2019

Unbekannte versuchen in Arztpraxis einzubrechen

Peine, Stadtgebiet. Unbekannte Täter versuchten, in der Nacht von Montag auf Dienstag, gewaltsam in eine Arztpraxis in der Straße "Am Silberkamp" einzudringen. Aus unbekannten Gründen flüchteten sie jedoch bevor sie die Praxis betraten. Ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro entstand.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch - Täter werden durch Geschädigte überrascht

Peine, Gemeinde Lengede. Am Dienstag, um 16:45 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter eine Terrassentür eines Wohnhauses und ein angrenzendes Garagentor, im Wacholderweg aufzubrechen. Die 32-jährige Eigentümerin des Hauses bemerkte die beiden Personen, woraufhin diese von ihrer Tat abließen und in unbekannte Richtung flohen. Die beiden Personen wurden durch die Geschädigte wie folgt beschrieben:

1. Person: -1.Person:

- männlich

-südländisch

- 3-Tage-Bart

-Feuermal unter dem linken Auge

- ca 185 cm groß - bekleidet mit dunkelblauen Jogginganzug, schwarzen Adidas Turnschuhen, Wollmütze

2. Person:

- männlich

-180 cm groß -auffällige dickrahmige Brille -bekleidet mit Cap, neongelben Schuhen, dunkelgrauer "Engelbert-Strauss" Jacke -Cap

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lengede, Telefon 05344/7177, in Verbindung zu setzen.

Flüchteten nach Verkehrsunfall

Peine, Stadtgebiet. Am Dienstag, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Eilhart-von-Oberg-Straße und streifte einen am Straßenrand geparkten Audi. Es entstanden Lackkratzer auf der Fahrerseite und der Außenspiegel wurde beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerkannt. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hohenhameln, Telefon 05128/245, in Verbindung zu setzen.

