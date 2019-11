Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Es gibt ihn doch - den Eierdieb

Borken-Weseke (ots)

360 Eier entwendete in der Nacht zum Samstag ein noch unbekannter Dieb aus einem Kühlanhänger. Der Eierdieb hatte das Schloss des auf einem Hof an der Hauptstraße stehenden Anhängers aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

