Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Des Diebstahls verdächtig noch vor Ort festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Ein Zeuge beobachtete am 21. Juni gegen Mitternacht wie ein ihm unbekannter Mann in einem ihm bekannten Fahrzeug am Aheseufer saß. Er verständigte daraufhin die Polizei und verfolgte den Tatverdächtigen. Dieser wurde noch in einem weiteren Auto gesehen. Aus diesem wurde der Fahrzeugschein sowie Münzgeld und eine Sonnenbrille gestohlen. Die Polizei stellte den Tatverdächtigen anschließend auf der Ostenallee und nahm den 38-Jährigen wegen des Verdachts des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen vorläufig fest. (lt)

