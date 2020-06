Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Blumenkübel landet in Imbiss

Hamm-Mitte (ots)

Durch das beherzte Eingreifen von Zeugen, konnte die Polizei am Samstag, 20. Juni, gegen 5.45 Uhr, einen Tatverdächtigen stellen. Zuvor hatte der Mann einen Blumenkübel durch die gläserne Eingangstüre eines Imbisses an der Südstraße geworfen. Anschließend warf er nach Zeugenaussagen die Glasscherben in Richtung Santa-Monica-Platz. Zeugen hielten den Mann daraufhin fest. Beim Anblick des Streifenwagens ergriff er jedoch die Flucht. Er konnte verfolgt und trotz Widerstands in das Polizeigewahrsam gebracht werden.(lt)

