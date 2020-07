Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup - Weiner, Brandstiftung

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (12.07.), gegen 14.15 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei über einen Brand einer Holzbank im Bereich des Schützenplatzes Waister. Unbekannte Täter hatten versucht, mit einem brennenden Papierstück die massive Holzbank in Brand zu stecken. Dabei wurden ein massiver Holzbalken und ein Holzfuß angesengt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356 - 4155.

