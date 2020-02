Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in der Nordstadt

Wolfsburg (ots)

Zu einem versuchten Einbruchsdiebsdiebstahl in ein Wohnhaus im Dornröschenweg kam es am vergangenen Samstag in der Zeit von 19:22 Uhr und 19:27 Uhr. Unbekannte versuchten die Schlafzimmer-Terrassentür aufzuhebeln, während der Eigentümer dort schlief. Durch die Geräusche wach geworden, schaltete er das Licht an, woraufhin der oder die Täter sofort in unbekannte Richtung flüchteten.

