Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Graf-Stauffenberg-Ring 05./06.02.20

In der Nacht zum Donnerstag nutzten Einbrecher einen Kurzurlaub eines Hausbesitzers in Detmerode für ihre Zwecke aus. Die unbekannten Täter öffneten den Ermittlungen zufolge die Terrassentür des Wohnhauses im Graf-Stauffenberg-Ring und durchsuchten das Einfamilienhaus nach Beute. Ob die Unbekannten Diebesgut fanden, steht noch nicht fest. Eine aufmerksame Nachbarin hatte am Morgen die Tat bemerkt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen des Einbruchs setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

