POL-WOB: Polizei Schöningen sucht Zeugen zu Einbrüchen in Vereinsheimen und Gartenvereinen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, 07.02.20

Nach mehreren Einbrüchen in Vereinsheimen und Gartenvereinen bittet die Polizei Schöningen um Mithilfe bei den Ermittlungen. In der Nacht zum 15. Januar waren Kleingärtner in der Straße Negenborntrift, zum 20. Januar in der Hötensleber Straße und auf den 22. Januar im Felsenkellerweg betroffen, bei denen die Täter gezielt auf Bargeld aus waren. Auf der Sportanlage in der Elmstraße brachen Unbekannte schließlich in der Nacht zum 27. Januar in einen Gebäudekomplex ein, in dem drei Sportvereinsheime vereint sind. Hier ließen die Einbrecher auch sämtliche Zigarettenschachteln aus aufgebrochenen Automaten mitgehen (wir berichteten). Allein der Schaden wird hier aufgrund der brachialen Vorgehensweise der Täter auf ca. 14.000 Euro geschätzt. Für die Ermittler ist nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Daher hoffen die Beamten auf Hinweise zu den einzelnen Einbrüchen. Beobachtungen bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05352-951050.

