Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: 2. Meldung zu "Scheunenbrand" am 26. Mai 2019 - Kripo übernimmt die Ermittlungen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Die Ursache für den erneuten Scheunenbrand in der Nacht zum Sonntag (26. Mai) ist noch unklar. Da eine Brandstiftung zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kripo Emmendingen die Ermittlungen übernommen.

Bereits vor gut einer Woche, in der Nacht zum Samstag, 18. Mai, hatte eine Scheune in Herbolzheim gebrannt. Ob ein Zusammenhang besteht, wird derzeit ebenfalls geprüft.

Die Polizei sucht Zeugen zum jüngsten Fall. Der Brand war am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.15 Uhr, gemeldet worden. Wer in einem zeitlichen Zusammenhang davor oder danach verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Herbolzheim und dem Ortsteil Wagenstadt gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Emmendingen unter Telefon 07641/582-200 in Verbindung zu setzen.

wr

1. Meldung vom 26.05.2019, 05.09 Uhr:

POL-FR: Herbolzheim, Scheunenbrand

Freiburg Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Scheune zwischen Herbolzheim und Wagenstadt in Brand. Das Feuer wurde durch Passanten am Sonntagmorgen, gg. 03.15 Uhr, der Integrierten Leitstelle Emmendingen gemeldet.

Leider konnte die Feuerwehr Herbolzheim das Gebäude nicht mehr retten. Es brannte gänzlich nieder. Sich darin befindliche Fahrzeuge und technische Geräte wurden ebenfalls zerstört. Erste vorsichtige Schätzung beziffern den Brandschaden auf rund 300.000 EUR.

Die Feuerwehr ist nach wie vor mit Löscharbeiten beschäftigt.

Die Ursache für den Brand ist noch vollkommen unklar. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

sk/flz

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell