Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit einem Pkw zusammengestoßen ist eine Radfahrerin am Sonntag, 26.05.2019, um ca. 19.05 Uhr auf der Kreuzung Karlsruher Straße/Komturstraße in Freiburg-Brühl. Die Radfahrerhin wurde hierbei schwer verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell