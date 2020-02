Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mann fährt wiederholt alkoholisiert

Wolfsburg (ots)

Ein 33jähriger aus Munster, dessen Ex-Freundin am Wellekamp wohnhaft ist und ein Annäherungsverbot für ihn erwirkt hat, hält sich in ihrem Wohnbereich immer wieder in alkoholisiertem Zustand auf. Auch ein Fahrzeug ist in diesem Zusammenhang stets in seinem Besitz, welches er im unmittelbaren Bereich ihrer Wohnung abstellt. Eine Zeugin sah am Nachmittag des vergangenen Samstags eine offenbar alkolisierte Person um die Fahrzeuge herumschleichen, welche auf dem Wellekampparkplatz abgestellt sind. Wenig später sah die Zeugin auch, wie der Mann mit einem Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen über den Parkplatz fuhr und alarmierte die Polizei. Die Person konnte kurz darauf in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Der Verdacht auf Alkohol bestätigte sich, sodass sich die Person einer Blutprobe unterziehen musste. Auch den Fahrzeugschlüssel musste der Mann bei der Polizei lassen, um weitere Fahrten unter Alkoholeinfluss zu verhindern. Im Anschluss an diese Maßnahmen wurde die Person wieder entlassen. Am späten Abend des Samstags wurde die Person wiederholt in alkolisiertem Zustand mit seinem Fahrzeug am Steuer fahrend angetroffen. Offenbar hatte er einen Zweitschlüssel bei sich. Nach den gleichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen, um später, als er abermals im Bereich des Wellekamps herumschlich und auf polizeiliche Ansprache nicht reagierte, zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt und erst nach Ausnüchterung wieder entlassen.

