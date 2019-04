Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040419-314: Einbruch in Geldinstitut verlief erfolglos

Wiehl (ots)

Ohne Beute zogen Einbrecher wieder ab, die in der Nacht zu Mittwoch (3. April) in ein Geldinstitut in Oberwiehl eingedrungen sind. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben die Täter zwischen 00.00 und 06.00 Uhr ein Fenster des Schalterraumes aufgehebelt und konnten so in das Gebäude an der Oberwiehler Straße einsteigen. Dort versuchten sie mit massiver Gewalt einen Tresor zu öffnen, was ihnen allerdings nicht gelang; ohne Beute konnten Sie unerkannt entkommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

