Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030419-312: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Radevormwald

Radevormwald (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 483 sind am heutigen Morgen (3. April) zwei Autofahrer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Gegen 06.05 Uhr befuhr ein 62-Jähriger aus Marienheide die B 483 in Richtung Schwelm, als an der Einmündung mit der Straße "Milspe" ein 69-jähriger Radevormwalder auf die Bundesstraße einbog. Die Autos prallten im Einmündungsbereich so heftig zusammen, dass der in seinem Fahrzeug eingeklemmte 69-Jährige zunächst von der Feuerwehr befreit werden musste. Beide Fahrzeugführer erlitten schwere Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

