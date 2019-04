Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030419-313: 36-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Fahrrad - Polizei sucht Eigentümer

Engelskirchen / Lindlar (ots)

In Schlangenlinien war am Dienstagabend (2. April) ein 36-Jähriger in Lindlar mit einem Fahrrad unterwegs - es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und das Fahrrad gestohlen war. Gegen 20.15 Uhr war der 36-Jährige einem Zeugen auf der Pollerhofstraße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Als ihn die Polizei später antraf, zeigte er deutliche Gleichgewichtsstörungen und gab an, dass er im Laufe des Abends Drogen konsumiert hätte. Das Fahrrad, ein weißen Mountainbike des Typs Felt 500, gehört ihm nach seinen eigenen Angaben nicht. Er berichtete, dass er dieses unverschlossen in Engelskirchen-Loope aufgefunden und für seine Fahrt nach Lindlar genutzt habe. Die Polizei sucht daher nach dem Eigentümer des Rades und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Da gegen den 36-Jährigen, der zurzeit nicht über einen festen Wohnsitz verfügt, ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls vorlag, wurde er festgenommen. Zwischenzeitlich konnte die Kriminalpolizei ihm auch einen weiteren Fahrraddiebstahl sowie den Diebstahl eines Handys zuordnen.

