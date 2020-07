Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

TUT) Alkohol im Straßenverkehr (30.06.2020)

Geisingen (ots)

Angetrunken war der 38-jährige Lenker eines Volkswagen Touran, der am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr in der Tuttlinger Straße durch die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Tuttlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein durchgeführter Alkoholtest führte zum Ergebnis, dass bei dem 38-Jährigen mit einem voraussichtlichen Blutalkoholwert von über 1,2 Promille von einer alkoholbedingten Fahruntauglichkeit auszugehen war. Dem Tatverdächtigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell