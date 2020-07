Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Kleinkind schließt sich im Auto ein (30.06.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Ein zweijähriger Junge, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Schützenstraße im Auto seiner Eltern eingeschlossen hatte, musste von der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell befreit werden. Zuvor war das Kind von seinem Vater auf dem Rücksitz in den Kindersitz gesetzt und entsprechend gesichert worden, während es zum Spielen den Fahrzeugschlüssel in den Händen hielt. Als der Vater die hintere Tür geschlossen hatte, um mit seiner Frau in den vorderen Teil des Pkw einzusteigen, verschloss der Zweijährige mit der Fernbedienung das Fahrzeug. Vergeblich versuchten die Eltern, dem Kind durch die verschlossenen Scheiben das Öffnen des Fahrzeugs zu erklären. Dann fiel dem Kleinkind der Schlüssel aus den Händen auf die Fußmatte. Erst die alarmierte Feuerwehr konnte das Fahrzeug öffnen und den Zweijährigen befreien. Eine Rettungswagenbesatzung, die vorsorglich hinzugerufen wurde, konnte keine gesundheitlichen Probleme feststellen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell