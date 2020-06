Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter hebeln an mehreren Türen

Herford (ots)

(um) Gestern (16.06.) tagsüber hebelten bislang unbekannte Einbrecher an mehreren Türen an einem Einfamilienhaus an der Viehstraße in Herringhausen. Die Täter gelangten dann ins Wohnzimmer und stahlen ein Laptop der Marke Acer. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Tat bemerkten die Besitzer nachdem sie am Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, heimkehrten. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

