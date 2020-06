Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Gebäude mit Apotheke durch weiße Farbe beschmiert

Herford (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag (14.06.) ein Gebäude an der Bismarckstraße rundherum mit weißer Farbe beschmiert. Die Täter spritzten dabei ebenso gegen Scheiben einer dort im Gebäude untergebrachten Apotheke. Die Tat erfolgte über den Tatzeitraum von morgens, 09.00 Uhr, und nachmittags, gegen 17.20 Uhr. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

