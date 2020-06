Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trickbetrug - Geldwechsel an der Einkaufskasse wieder rückgängig gemacht

Herford (ots)

(um) In einem Verbrauchermarkt an der Werrestraße kaufte am Freitagnachmittag (12.06.), gegen 15.50 Uhr, der vergangenen Woche ein Mann etwas für 99 Cent ein. Die 28-jährige Kassiererin rechnete den Betrag ab, als der bislang Unbekannte fragte, ob es möglich wäre, Geld von 20,- Euro Scheinen in 50,- Euro Scheine zu wechseln. Der Kunde übergab ihr sogleich eine Summe in 20.- Euro Scheinen von mehreren hundert Euro. In dieses Gespräch schaltete sich ein weiterer Kunde ein und bemerkte, dass die Kassiererin vorsichtig sein solle, es könnte sich um einen Wechselbetrüger handeln. Die Mitarbeiterin des Marktes machte daraufhin den Umtausch der Geldscheine rückgängig und erhielt ihre 50.- Euro Scheine zurück. Erst als beide Personen den Markt verlassen hatten, bemerkte die Frau, dass ein Betrag von über 200.- Euro aus der Kasse fehlte. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor diesem Wechseltrick, der immer mit einer Ablenkungstechnik einhergeht. In dem kleinen Moment der Ablenkung wird die eigentliche Tat durchgeführt. Die Situtation provoziert der Trickbetrüger geradezu, um die eigentliche Tathandlug zu verschleiern. In diesem Falll wird die Auswertung eine Videoaufzeichnung durch die Kriminalbeamten geprüft. Hinweise zu möglichen Personen werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

