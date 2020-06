Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nachtrag zur Vermisstensuche - 21-Jähriger aus Bustedt wird vermisst - Foto

Bünde (ots)

(um) Mittlerweile liegt der Polizei ein Foto des vermissten 21-Jährigen vor. Die bisherige Suche ergab bislang keinen Erfolg. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zum Aufenthalt werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

