Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Laubbläser und Freischneider aus Keller entwendet

Herford (ots)

(um) Mehrere hundert Euro Schaden richteten Einbrecher in einem Schulgebäude an der Ravensberger Straße an. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12.06.), gegen 02:10 Uhr, brachen die bislang unbekannten Täter zwei Kellerfenster auf und gelangten so in das Gebäude, wie die Ermittlungen jetzt ergaben. Erst am nächsten Morgen stellten dann Verantwortliche für das große Gebäude die Tat fest. Ein Laubbläser und Freischneider der Marke Stihl fehlte aus den Lagerräumen. Die Polizei prüft in dem Zusammenhang der Tat technische Aufzeichnungen einer Videoanlage. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

