Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Opferstock angegangen

Borken (ots)

Diebe haben sich am Montag am Opferstock in der St.-Johannes-Kirche an der Kapuzinerstraße in Borken zu schaffen gemacht. Die Täter entwendeten die Schublade, in dem das Bargeld für die Opferkerzen liegt. Zudem hebelten die Unbekannten die Tür zur Sakristei auf, ebenso versuchten sie einen Opferstock aus der Wand zu hebeln - dies misslang. Die Tatzeit liegt zwischen 08.30 Uhr und 17.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

