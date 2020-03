Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vierköpfige Gruppe missachtet Kontaktverbot

Bocholt (ots)

Die ernste Lage angesichts der Coronakrise haben Polizeibeamte am Montag in Bocholt vier Männern eindringlich deutlich gemacht. Das Quartett, bestehend aus einem 20-jährigen Hamminkelner und drei 21-jährigen Bocholtern, hatte eine gemeinschaftliche Motorradtour unternommen. Zum abschließenden Gespräch hatten sie sich mit ihren Motorrädern auf dem Parkplatz der Fachhochschule Bocholt an der Münsterstraße eingefunden. Die Polizisten verdeutlichten den jungen Männern, dass ein solches Zusammentreffen nicht erlaubt ist. Denn seit Montag gilt ein weitreichendes Kontaktverbot: Es untersagt Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen. Die dafür bestehenden Ausnahmen trafen im vorliegenden Fall nicht zu. Die Beamten erteilten den Männern einen Platzverweis und fertigten eine Anzeige.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an die Bevölkerung: Halten Sie sich an die Regeln des geltenden Kontaktverbotes! Schützen Sie sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus! #stayathome

