Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Rückstau übersehen und aufgeprallt

Ahaus (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Ahaus ereignet hat. Ein 26-jähriger Autofahrer befuhr gegen 17.15 Uhr den Adenauerring aus Richtung Kreisverkehr Adenauerring/Legdener Straße/Gescher Damm/Parallelstraße/Schumacherring kommend. Dabei übersah der Herner, dass sich in Richtung Wüllener Straße ein Rückstau gebildet hatte. Er prallte ungebremst auf den Wagen eines 55-Jährigen aus Ahaus. Beide Fahrer sowie der Beifahrer des 55-Jährigen, ein 28 Jahre alter Ahauser, erlitten leichte Verletzungen. Der 26-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus; die beiden anderen Beteiligten wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

