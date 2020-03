Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Eiswaffeln und süße Verzierungen gestohlen

Gronau (ots)

Auf Lebensmittel der besonderen Art hatten es Unbekannte in Gronau abgesehen. Die Täter drangen mit Gewalt in den Keller eines Eiscafés an der Enscheder Straße ein. Die Einbrecher ließen verpacktes Material zum Dekorieren von Eisbechern mitgehen wie Waffeln, Schoko-Kaffeebohnen und Nussstückchen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 09.00 Uhr, und Montag, 09.20 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

