Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeuge beobachtete Fahrraddieb

Bocholt (ots)

Einen Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag, 12.03.2020, in Bocholt abgespielt hat. Ein Bocholter hatte sein Fahrrad an den Arkaden an der Rossendale Promenade abgestellt. Als er gegen 10.30 Uhr zurückkam, war das Rad verschwunden. Ein Unbekannter sprach den Mann daraufhin an und berichtete, ein Dieb habe das Fahrrad weggetragen. Zuvor habe der Täter vergeblich versucht, das Schloss des Rades zu knacken. Das Rad fand sich kurz darauf in der Nähe wieder. Die Kripo in Bocholt bittet den unbekannten Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 zu melden.

