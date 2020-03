Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - In Vereinsheim eingebrochen

Vreden (ots)

Einen Beamer und Lebensmittel haben Diebe am Sonntag aus einem Vereinsheim in Vreden gestohlen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Ottensteiner Straße verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Tatzeit liegt zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

