POL-BOR: Legden - Autos beschädigt und Gefahrenstelle geschaffen

Legden (ots)

Randalierer haben am vergangenen Wochenende an mehreren Stellen in Legden für Sachschäden gesorgt. Insgesamt kam es in der Gemeinde in zwei Nächten zu drei Taten:

- Einen Stahlrohrpfosten und andere Teile einer Baustelle haben Unbekannte in der Nacht zum Montag gegen 02.35 Uhr auf die Ahauser Straße gelegt. Das Geschehen spielte sich etwa in Höhe einer dort gelegenen Tankstelle ab. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt und eigenständig die Fahrbahn geräumt, um die Gefahrenstelle schnellstmöglich zu beseitigen.

- Am Nordring schlugen Unbekannte in der gleichen Nacht gegen 02.00 Uhr die Seitenscheibe eines parkenden Autos mit einem Stein und die Heckscheibe mit einem Gullideckel ein. Zudem stellten die Täter Warnbaken auf die Straße. Die Geräusche weckten einen Anwohner. Dieser sah noch, wie sich zwei Unbekannte in Richtung eines nahen Vereinsgeländes wegliefen.

- Bereits zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 13.00 Uhr, hatten sich Unbekannte am Trippelvoetsweg an einem Wagen zu schaffen gemacht: Die Täter schlugen mit einem Stein eine Seitenscheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen fehlte nichts aus dem Fahrzeuginneren.

Die Polizei bittet in allen drei Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

