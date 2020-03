Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Tasche aus Wagen entwendet

Vreden (ots)

Eine Handtasche hat ein Unbekannter am Sonntag in Vreden aus einem parkenden Auto gestohlen. Der Wagen hatte auf einem Parkplatz an der K19 am Naturschutzgebiet Schwattet Gatt in der Bauerschaft Köckelwick gestanden. Dort kam es zwischen 13.00 Uhr und 13.45 Uhr zu der Tat. Um an seine Beute zu gelangen, hatte der Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen. Mit der Handtasche erbeutete der Dieb ein Portemonnaie samt Bargeld und Papieren, ein Smartphone und Schlüssel. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut davor, Wertsachen in einem parkenden Wagen zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

