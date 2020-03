Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Reifendiebe brechen Container auf

Gronau (ots)

Sommerreifen samt Felgen haben Einbrecher in Gronau gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, knackten die Täter die Schlösser von zwei Containern auf einem Grundstück an der Ochtruper Straße. Die Sommerreifen lagerten dort ein. Der Umfang der Beute war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 12.15 Uhr, und Montag, 07.20 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

