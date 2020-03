Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Dieb von Polizei in Diepholz gestellt - Pkw ohne Kennzeichen in Wetschen unterwegs - Kontrollen der Allgemeinverfügung im Landkreis ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Dieb gestellt

Ein 34-jähriger Stemshorner wurde gestern gegen 15.45 Uhr kurz nach einem Diebstahl von der Polizei gestellt. Der 34-Jährige hatte im Kiosk im Bahnhof eine Falsche Wasser aus dem Kühlregal genommen und war ohne zu bezahlen verschwunden. Die Kioskangestellte konnte den Mann beschreiben und mit den Polizeibeamten auf dem Bahnsteig ausfindig machen. Der Mann versuchte noch unerkannt zu entkommen, wurde aber von den Polizisten gestellt.

Wetschen - Ohne Kennzeichen unterwegs

Gegen 07.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Pkw auf, der ohne Kennzeichen auf der Diepholzer Straße unterwegs war. Bei der fälligen Kontrolle stellten die Polizisten fest, der Pkw war gar nicht zugelassen und war auch nicht versichert. Dem 68-jährigen Fahrer aus Hemsloh erwartet nun eine Strafanzeige. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Polizeibeamten sicher.

Landkreis - Kontrollen der Allgemeinverfügung

Die Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügung und der daraus resultierenden Einschränkungen fanden auch am Freitag und in der Nacht zu Samstag statt. An mehreren Orten, zumeist Spielplätze und Schulhöfe, konnten Streifen der Polizei Verstöße gegen die Verfügung feststellen. Insbesondere in Lemförde, Stuhr und Weyhe wurden mehrere Gruppen aufgelöst. Nach einem aufklärenden Gespräch wurden die zumeist Jugendlichen nach Hause geschickt. Die Kontrollen werden / müssen weiterhin erfolgen, da es immer noch zu viele, die Gefahr ignorierende, Personen gibt. Bleibt bitte zu Hause!

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz