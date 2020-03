Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Polizei kontrolliert Einhaltung der Allgemeinverfügung ---

Diepholz (ots)

Im Landkreis Diepholz kontrolliert die Polizei seit gestern verstärkt die Einhaltung der Einschränkungen, die im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus erlassen wurden. Bei den Kontrollen werden die hiesigen Polizeibeamten/innen von der Bereitschaftspolizei tatkräftig unterstützt.

Die Einhaltung der Regeln wird konsequent überwacht und durchgesetzt. An mehreren Orten im Landkreis, auf Schulhöfen und Spielplätzen, wurden Donnerstag am Nachmittag und in den Abendstunden noch Jugendliche angetroffen. Sie hielten sich in kleinen, zum Teil auch größeren Gruppen dort auf, u.a. zum Fußballspielen. Die Polizei machte sie eindringlich auf die Situation aufmerksam und schickte sie nach Hause. In einem anderen Fall musste eine Gaststätte unter polizeilicher Aufsicht geschlossen werden. Der Betreiber war einsichtig, hatte den Ernst der Situation aber unterschätzt.

Die Polizei wird auch heute und in den nächsten Tagen die Kontrollen verstärkt fortsetzen und die Einhaltung der Regeln durchsetzen. Wir ALLE müssen den Ernst der Lage erkennen.

