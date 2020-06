Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in einen Imbiss

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Montag, 8. Juni, 21.30 Uhr und Dienstag, 9. Juni 2020, 5.30 Uhr, in einen Imbiss an der Poststraße ein. Mit einem Kanaldeckel warfen sie eine Scheibe ein und gelangten so in das Objekt. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916 - 0 oder unter der Email-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell