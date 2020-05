Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Lagerhalle einer Firma in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 05. Mai 2020, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, den 06. Mai 2020, 06:30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe zur Lagerhalle der Firma in der Straße "Am Schlatt" in Wardenburg ein, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen.

Anschließend durchsucht er die Räumlichkeiten und verlässt die Lagerhalle in unbekannte Richtung. Diebesgut erlangte er nicht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (504168).

