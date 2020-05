Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Marihuanafund bei Wohnungsdurchsuchung in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst stellten am Mittwoch, den 06. Mai 2020, gegen 21:00 Uhr, im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Schumannstraße Marihuanageruch fest, der die Beamten auf eine Wohnung aufmerksam machte, in der ein 23-jähriger Mann gemeldet ist.

Als der 23-Jährige die Tür öffnete, vernahmen die Beamten den Marihuanageruch noch deutlicher. Der Mann gab an, dass sich noch drei weitere befreundete Personen, zwei Männer und eine Frau, in der Wohnung aufhielten.

Aufgrund der erlangten Erkenntnisse, bestand der Verdacht, dass sich Betäubungsmittel in der Wohnung befanden, weshalb die Beamten die Wohnung nach Betäubungsmitteln durchsuchten.

Dabei fanden sie in der Wohnung eine nicht geringe Menge Marihuana im dreistelligen Bereich sowie weitere Gegenstände, die zum Marihuanakonsum genutzt werden.

Die Personendurchsuchung des 23-Jährigen sowie die Durchsuchung der 21- und 26-jährigen Männer, führten ebenfalls zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel in Form von Marihuana als auch einer größeren Menge Bargeld.

Des Weiteren lag ein Messer griffbereit auf dem Couchtisch, welches ebenso wie die Betäubungsmittel sichergestellt wurden. Der 23-Jährige räumte den Konsum von Marihuana ein, äußerte sich jedoch nicht zu den aufgefundenen Betäubungsmitteln.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Gegen die 21- und 26-Jährigen Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell