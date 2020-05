Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in das Gebäude eines Tiefbauunternehmens in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in die Räumlichkeiten eines Tiefbau-Unternehmens in Wardenburg eingebrochen.

In der Zeit von Dienstag, 05. Mai 2020, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 06. Mai 2020, 06:30 Uhr, wurde zunächst eine Scheibe einer Lagerhalle in der Straße 'Am Schlatt eingeschlagen. Von dort gelangten die Täter auch in einen Bürotrakt, wo nach Wertgegenständen gesucht wurde. Nach bisherigem Stand erlangten die Täter kein Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (504168).

