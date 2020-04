PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 08.04.2020

Hofheim (ots)

1. Zwei Leichtverletzte bei Terrassenbrand, Flörsheim am Main, Weilbach, Erbsenberg, Mittwoch, 08.04.2020, 01:50 Uhr

(jn)Bei einem Feuer auf der Terrasse eines Wohnhauses in der zurückliegenden Nacht in Flörsheim, Weilbach haben sich die zwei Bewohner im Rahmen von Löscharbeiten leicht verletzt. Gegen 01:50 Uhr war das Feuer von einer Nachbarin entdeckt worden, welche daraufhin umgehend die Rettungskräfte informierte. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hatten die zwei Bewohner das Feuer, das im Bereich einer hölzernen Trennwand auf der Terrasse des Reihenendhauses ausgebrochen war, weitestgehend gelöscht. Hierbei hatten sich die beiden 25- und 33-jährigen Männer leichte Verletzungen zugezogen, die im Anschluss ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Da das Feuer sich bereits auf die Hauswand ausgedehnt hatte, wurde durch die Feuerwehr ein Teil der Fassade abgetragen, um die restlichen Glutnester abzulöschen. Wie es zu dem Feuer, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden war, kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Experten der Hofheimer Kriminalpolizei dauern an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor.

2. Radler stiehlt Handtasche, Sulzbach (Taunus), Oberliederbacher Weg, Dienstag, 07.04.2020, 19:56 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Dienstagabend in Sulzbach eine Handtasche aus einem Pkw gestohlen. Um 19:56 Uhr hielt der ca. 20 bis 30 Jahre alte Mann neben einem Auto an, das verkehrsbedingt im Oberliederbacher Weg anhalten musste, und machte die Fahrerin auf einen angeblichen Defekt ihres Rücklichtes aufmerksam. Unmittelbar nach dieser Aussage öffnete der Radfahrer die Tür hinter der Fahrertür, schnappte sich die dort abgelegte Handtasche und verschwand. Neben ca. 200 Euro Bargeld erbeutete der Unbekannte auch das Handy der Geschädigten. Er soll ca. 1,80 Meter groß gewesen und mit einer schwarz-grauen Basecap, grauer Oberbekleidung und einem schwarzen Mundschutz bekleidet gewesen sein. Er habe zudem flüssiges, akzentfreies Deutsch gesprochen.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Diebin in Wäscherei "erfolgreich", Eschborn, Schwalbacher Straße, Dienstag, 07.04.2020, 12:26 Uhr

(jn)Am Dienstagmittag hat eine unbekannte Frau aus einer Wäscherei in Eschborn einen Geldbeutel samt wichtiger persönlicher Dokumente und ein Mobiltelefon gestohlen. Den Angaben der Geschädigten zufolge betrat die ca. 30-jährige Diebin um 12:26 Uhr das Geschäft in der Schwalbacher Straße, übergab zwei Kleidungsstücke zur Reinigung und bat darum, sich im hinteren Teil des Geschäftes umziehen zu dürfen. Nachdem die Frau wieder in Richtung Hauptstraße weggegangen war, fiel der Geschädigten auf, dass ihr Portemonnaie und Handy verschwunden waren. Die Frau soll ein blaues Kopftuch, eine weite Hose sowie einen schwarzen Pullover getragen und griechisch gesprochen haben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

4. Autoknacker gehen leer aus, Schwalbach am Taunus, Hessenstraße, Rheinlandstraße, Mittwoch, 08.04.2020, 01:18 Uhr und 01:32 Uhr

(jn)Gleich zweimal sind unbekannte Täter in der vergangenen Nacht in Schwalbach beim Versuch, Diebesgut aus Fahrzeugen zu stehlen leer ausgegangen. Um 01:18 Uhr berichteten Zeugen von einem lauten Schlag in der Rheinlandstraße. Dem Anschein nach hatten die Autoknacker die Scheibe eines weißen BMW X5 eingeschlagen, waren dann jedoch ohne Beute geflüchtet. Wenige Minuten später wurde ein Zeuge in der Rheinlandstraße auf zwei Personen aufmerksam, die um 01:32 Uhr die Heckscheibe eines Peugeot zerstört hatten. Offensichtlich hatten es die Täter auf Werkzeuge abgesehen, die im Kofferraum lagen. Einen vollendeten Diebstahl verhinderte hierbei nicht nur der Zeuge, der auf sich aufmerksam machte, sondern auch die Tatsache, dass die Heckscheibe des Fahrzeuges mit einem Gitter verstärkt war. Das Duo soll schlank und klein gewesen sein und eine helle Oberbekleidung mit Kapuzen getragen haben. Der Gesamtschaden der zwei Taten wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Zwei Seitenspiegel abgetreten, Eschborn, Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Mittwoch, 08.04.2020, 01:30 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht hat ein unbekannter Täter in Eschborn die Seitenspiegel von zwei geparkten Pkw abgetreten. Um 01:30 Uhr nahm ein Anwohner einen dumpfen Schlag wahr und bemerkte zwei beschädigte Fahrzeuge in der Steinbacher Straße. Offensichtlich hatte ein bislang unbekannter Täter gegen die Außenspiegel zweier geparkter Pkw getreten und dabei einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro verursacht. Beschädigt wurden ein Citroen und ein VW.

Die Polizei in Eschborn ermittelt wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung und nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

6. Moped vor der Haustür gestohlen, Hochheim am Main, Stettiner Straße, Samstag, 04.04.2020, 20:00 Uhr bis Dienstag, 07.04.2020, 09:15 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter in Hochheim ein Moped gestohlen. Das Kraftrad des Herstellers "Daelim", Modell "Cordi" parkte in der Stettiner Straße vor der Haustür des Geschädigten und hatte kein Kennzeichen. Der Wert des Zweirades beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Mopeds nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hochheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell