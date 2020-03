Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Stopp der Unfallflucht

Mehrere Hundert Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter am Montag in Riedlingen.

Ulm (ots)

Zwischen 6 und 10.15 Uhr parkte ein Seat auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Altheimer Straße. In dieser Zeit beschädigte ein anderer das Fahrzeug. Um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 400 Euro kümmerte sich der Unbekannte nicht. Stattdessen flüchtete er. Seine Spuren blieben an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Riedlingen (07371/9380) erste Hinweise auf den Unfallverursacher.

