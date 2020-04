PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus - Tödlicher Unfall mit Motorradfahrer

Hofheim (ots)

Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt, Kelkheim (Taunus), Eppenhainer Straße zwischen Ruppertshain und Eppenhain, Montag, 06.04.2020, 15:45 Uhr

(jn)Am Montagnachmittag kam es auf der Eppenhainer Straße zwischen Ruppertshain und Eppenhain zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Kelkheim tödlich verunglückte. Den ersten Ermittlungen der Polizei an der Unfallstelle zufolge befuhr ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 15:45 Uhr die Eppenhainer Straße aus Eppenhain kommend in Fahrtrichtung Ruppertshain. Im Kurvenbereich sei dem 54-Jährigen dann ein Motorrad entgegenkommen, welches frontal mit dem Lkw kollidierte. Derzeit steht noch nicht abschließend fest, inwieweit der 46-jährige Fahrer des Zweirades auf die Gegenfahrbahn geraten und hierbei mit dem Lkw zusammengestoßen war. Durch die Wucht des Aufpralles erlitt der 46-Jährige tödliche Verletzungen und verstarb trotz intensiver Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft war ein Gutachter zwecks weiterer Sachverhaltsklärung an der Unfallstelle im Einsatz; zudem wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Erste Schätzungen zur Höhe des Sachschadens belaufen sich auf 15.000 Euro. Die Vollsperrung der Eppenhainer Straße dürfte sich bis über den Mitteilungszeitpunkt hinaus erstrecken.

