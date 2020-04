PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 04.04.2020

Hofheim (ots)

1. Wohnmobil durchwühlt und von Eigentümer überrascht. Flörsheim am Main, Konrad-Adenauer-Ufer, Samstag, 04.04.2020, 03:20 Uhr

Am Konrad-Adenauer-Ufer in Flörsheim am Main stieg ein bisher unbekannter Mann in der Nacht zum 04.04.2020 gegen 03:20 Uhr in ein Wohnmobil ein. Der Täter durchwühlte die Fahrerkabine des Wohnmobils, wodurch der Eigentümer, welcher im hinteren Teil des Wohnmobils schlief, aufwachte. Hierdurch wurde der Täter gestört und floh in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der 06192/2079-302 entgegen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Südländisches Erscheinungsbild - 40-60 Jahre alt - Schlanke Statur - Schwarze Wollmütze - Schnauzbart - Dunkle Kleidung

2. Autofahrerin unter Alkoholeinfluss in Eschborn unterwegs. Eschborn, L 3005, Samstag, 04.04.2020, 00:10 Uhr

Beamten der Polizeistation Eschborn fiel im Rahmen der Streifenfahrt ein Mercedes auf, welcher gegen 00:10 Uhr auf der L 3005 in Richtung Schwalbach am Taunus einer Kontrolle unterzogen wurde. Hier zeigte sich, dass die Fahrerin, eine 26-Jährige aus Nidda, mit einem Atemalkoholwert von über 1,7 Promille unterwegs war. Die Fahrerin wurde zur Dienststelle sistiert, wo ihr durch einen Arzt Blut abgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

