PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 03.04.2020

Hofheim (ots)

1. 32-Jähriger nach Auseinandersetzung festgenommen, Hofheim am Taunus, Marxheim, Ahornstraße, Nacht zum Freitag, 03.04.2020

(jn)In Hofheim, Marxheim ist in der Nacht zum Freitag, 03.04.2020 ein 32-jähriger Mann festgenommen worden, der im Verdacht steht, zuvor einen 23-jährigen Bekannten verletzt zu haben. Beide Männer sind afghanischer Nationalität und wohnen in der Flüchtlingsunterkunft in der Ahornstraße.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen folgend waren die beiden in der Nacht zum Freitag zunächst in einen Disput geraten. Dieser mündete letztendlich in einem handfesten, in der Unterkunft in der Ahornstraße ausgetragenen wechselseitigem Konflikt. Hierbei soll der 32-Jährige den 23-Jährigen geschlagen, getreten und letztendlich auch gewürgt haben. Der Jüngere wurde mit leichteren Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Indes wurde der 32-jährige Tatverdächtige festgenommen. Gegen ihn ermittelt das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Hofheim wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

2. Alkoholisiert in handfesten Streit geraten, Schwalbach am Taunus, Marktplatz, 02.04.2020, gegen 22:00 Uhr

(jn)Zwei alkoholisierte Männer sind am späten Donnerstagabend in Schwalbach in Streit geraten, wobei ein 35-jähriger Beteiligter verletzt wurde. Um kurz vor 22:00 Uhr hatte ein Zeuge den handfesten Streit, der zunächst im Hausflur eines Mehrfamilienhauses seinen Anfang genommen, sich dann jedoch auch auf den Marktplatz verlagert hatte, gemeldet. Die alarmierte Polizei traf am Marktplatz auf zwei 35- und 24-jährige Beteiligte und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Jüngeren ein. Dieser soll zuvor dem 35-Jährigen ins Gesicht geschlagen sowie ihn getreten haben. Vorläufige Atemalkoholtests ergaben Werte von 2,1 und 3,6 Promille, zugleich verzichtete der Geschädigte ausdrücklich auf eine ärztliche Untersuchung. Der 24-Jährige wurde festgenommen und verbrachte einen Teil der Nacht im Gewahrsam der Eschborner Polizei.

3. Autoscheibe eingeschlagen und geflüchtet, Flörsheim am Main, Hans-Böckler-Straße, Freitag, 03.04.2020, 02:16 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Täter hat in der zurückliegenden Nacht die Scheibe eines in Flörsheim geparkten Pkw eingeschlagen und ist anschließend davongerannt. Um 02:16 Uhr vernahm ein Zeuge einen lauten Schlag in der Hans-Böckler-Straße und wurde auf den Vorfall aufmerksam. Dabei erblickte er eine dunkel gekleidete Person, die in Richtung Wilhelm-Dienst-Straße flüchtete. Am Tatort stellte sich dann heraus, dass der/die Unbekannte die Seitenscheibe eines VW Golf eingeschlagen hatte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es die Person auf Beute abgesehen hatte, jedoch letztendlich mit leeren Händen geflüchtet war. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Hofheim erbittet weitere sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. BMW mutwillig zerkratzt, Hattersheim am Main, Okriftel, Alte Mainstraße, Freitag, 27.03.2020, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 01.04.2020, 14:00 Uhr

(jn)In der "Alte Mainstraße" im Hattersheimer Stadtteil Okriftel ist in den vergangenen Tagen ein BMW scheinbar mutwillig zerkratzt worden. Das graue Fahrzeug parkte seit Freitagabend auf einem Parkplatz. Als der Halter am Mittwoch zu seinem Pkw zurückkehrte, fielen ihm Beschädigungen an der Fahrerseite auf. Ersten Erkenntnissen zufolge war der BMW vorsätzlich über eine Länge von mindestens einem Meter zerkratzt worden, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro entstand.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises für die 15. Kalenderwoche

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen seit 2015 wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

