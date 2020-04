PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 02.04.2020

Hofheim (ots)

1. Zweirad-Fahrerin fährt auf Transporter auf und stürzt, Hofheim am Taunus, Lorsbach, Im Lorsbachtal, Mittwoch, 01.04.2020, 14:15 Uhr

(jn)Am frühen Mittwochnachmittag kam es in Hofheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Leichtkraftrad und einem Transporter, infolgedessen die 17-jährige Zweirad-Fahrerin stürzte und ärztlich behandelt werden musste. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr die Fahranfängerin um 14:15 Uhr die Straße "Im Lorsbachtal" in Hofheim in Fahrtrichtung Eppstein, als ein vorausfahrender Ford Transit verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte die 17-Jährige zu spät und kollidierte mit dem Heck des Transporters, wobei sie zu Fall kam und anschließend in einem Krankenhaus untersucht wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den zwei Fahrzeugen wird auf 1.700 Euro geschätzt.

2. Hochmotorisierter Pkw außer Kontrolle - Zeugen gesucht, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Mittwoch, 01.04.2020, 22:35 Uhr

(jn)Nicht unter Kontrolle hatte am späten Mittwochabend ein bislang unbekannter Mann seinen hochmotorisierten Pkw des Herstellers Mercedes in Bad Soden. Zeugen berichteten, dass der Fahrer des weißen AMG C 63S mit Offenbacher Kennzeichen um 22:35 Uhr zügig auf der Königsteiner Straße in Fahrtrichtung Main-Taunus-Zentrum unterwegs war, als er auf Höhe der Hausnummer 31 in den dortigen Kreisverkehr einfuhr. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Benz, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein sowie einen Grünstreifen und zerstörte einen Stromverteilerkasten. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw mit dem Zaun eines Privatgrundstückes und kam kurz darauf zum Stehen. Ohne sich um die Folgen seiner schadensträchtigen Irrfahrt zu kümmern und damit seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, verließ der ca. 1,80 Meter große Fahrzeugführer den Mercedes und rannte in Richtung Hasselgrundhalle davon. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt, der Stromverteilerkasten wurde zeitnah abgeschaltet.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer eine silberne Hose und ein schwarzes T-Shirt getragen und zudem blaue Haare gehabt haben. Den vorliegenden Ermittlungsansätzen zur Identität des Fahrers geht der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim nach, welcher weitere Hinweise zu dem Verursacher unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 entgegennimmt.

