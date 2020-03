PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 30.03.2020

Hofheim (ots)

1. 64-Jähriger nach Auseinandersetzung festgenommen, Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Freitag, 27.03.2020, 13:50 Uhr

(jn)Am frühen Freitagnachmittag ist in Schwalbach ein 64-jähriger Mann festgenommen worden, der im Verdacht steht, einen 56-jährigen Mann bedroht zu haben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge waren die beiden Nachbarn in einen verbalen Streit geraten, der sich in einem Geschäft am Marktplatz ereignete. Dabei soll der 64-Jährige das Geschäft betreten und nach einer Rangelei mit dem 56-Jährigen ein Messer, welches noch in der Scheide steckte, hervorgeholt haben. Sowohl der 56-Jährige als auch ein aufmerksamer Zeuge reagierten umgehend, indem sie dem Tatverdächtigen das Messer abnahmen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei fixierten. Verletzt wurde niemand. Der 64-jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation in Eschborn verbracht, ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei hat die Ermittlungen, im Rahmen derer auch Aufnahmen der Schwalbacher Videoschutzanlage genutzt werden, übernommen und ein Verfahren wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

2. Beute bei Geschäftseinbruch gemacht, Hattersheim am Main, Lindenstraße, Montag, 23.03.2020, 14:00 Uhr bis Freitag, 27.03.2020, 09:30 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben im Verlauf der zurückliegenden Woche bei einem Geschäftseinbruch in Hattersheim Beute im Wert von 1.500 Euro gemacht. Zwischen Montag und Freitag verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Geschäft in der Lindenstraße und entwendeten unter anderem einen Laptop und weitere Gegenstände. Dafür hatten die Unbekannten einen Metallschrank aufgehebelt, wobei Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Einbruch in Schulgebäude, Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße, Mittwoch, 25.03.2020, 14:00 Uhr bis Freitag, 27.03.2020, 10.45 Uhr

(jn)Zu einem Einbruch in die Heinrich-von-Brentano-Schule kam es im Tatzeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen in Hochheim. Einbrecher hatten eine Zugangstür des in der Massenheimer Landstraße gelegenen Schulgebäudes aufgebrochen und den Bereich der Cafeteria betreten. Hier machten sich die Unbekannten gewaltsam an dem Rollladen des Schulkiosks zu schaffen, ließen jedoch derzeitigen Erkenntnissen zufolge nichts mitgehen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei.

4. Diebstahl aus Pkw, Bad Soden am Taunus, Neugasse, Samstag, 28.03.2020, 19:00 Uhr bis Sonntag, 29.03.2020, 16:30 Uhr

(jn)Zwischen Samstag und Sonntag haben unbekannte Täter zwei Pakete aus einem in der Neugasse in Bad Soden geparkten Fahrzeug entwendet. Die Diebe öffneten den weißen Mercedes auf unbekannte Art und Weise und entwendeten aus dem Innenraum zwei Pakete sowie eine Tankkarte, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

5. Wohnwagen beschmiert, Hofheim am Taunus, Kantstraße, Freitag, 27.03.2020, 19:30 Uhr bis Samstag, 28.03.2020, 09:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte einen Wohnwagen mit einem verfassungsfeindlichen Symbol beschmiert. Der Wohnwagen, der am Freitagabend noch unversehrt war, parkte in der Kantstraße, als die Täter das ca. 30 x 30 Zentimeter große Zeichen mit Farbe aufsprühten.

Jetzt ermittelt der regionale Staatsschutz der Kriminalpolizei in Hofheim und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

6. Opel Corsa bei Unfallflucht beschädigt, Kelkheim (Taunus), Hornauer Straße, Donnerstag, 26.03.2020, 13:00 Uhr bis Samstag, 28.03.2020, 18:00 Uhr

(jn)Bei einer Unfallflucht ist in den zurückliegenden Taten in Kelkheim ein blauer Opel Corsa beschädigt worden. Der Pkw parkte seit Donnerstagmittag am Fahrbahnrand der Hornauer Straße. Als die Halterin am Samstagabend zu ihrem Opel zurückkehrte, bemerkte sie frische Unfallspuren, deren Reparatur sich auf knapp 2.000 Euro belaufen dürften. Allem Anschein nach war das Fahrzeug von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden, welcher sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

