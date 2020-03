PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 27.03.2020

Hofheim (ots)

1. Autofahrerin von Trickdieb bestohlen, Eschborn, Ginnheimer Straße, Donnerstag, 26.03.2020, 19:20 Uhr

(jn)Eine 58-jährige Eschbornerin ist am Donnerstagabend am Steuer ihres Pkw sitzend von einem Trickdieb bestohlen worden. Um 19:20 Uhr hatte die Frau soeben das Gelände eines Geschäftes in der Praunheimer Straße verlassen und musste am Straßenrand der Ginnheimer Straße, auf Höhe der Hausnummer 2, anhalten. Grund hierfür waren Probleme mit der Freisprecheinrichtung des Pkw. In diesem Moment öffnete der unbekannte Täter die linke Fahrzeugtür des Fahrzeugfonds und lenkte die Geschädigte ab, indem er sie auf die angeblich ausgeschaltete Lichtanlage des Pkw ansprach. Bevor sie reagieren konnte, rannte der ca. 1,80 Meter große, dunkel gekleidete Mann mit stämmiger Figur in Richtung "Am Stadtpfad" davon, wo er ein Moutainbike bestiegen haben und die Straße "Am Stadtpfad" in Richtung Kurt-Schumacher-Straße davongefahren sein soll. Zuvor hatte er die kurze Verwirrung der 58-Jährigen ausgenutzt, um das Portemonnaie mit Bargeld, Bankkarten und wichtigen Ausweisen zu stehlen, welches in einer Handtasche auf der Rückbank des Pkw lag. Die Geschädigte gab an, dass der Trickdieb mit osteuropäischem Akzent sprach und zudem eine Kapuze über den Kopf gezogen hatte.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahl übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Pedelec bei Einbruch in Gartenhaus entwendet, Kelkheim (Taunus), Philipp-Kremer-Straße, Donnerstag, 19.03.2020 bis Donnerstag, 26.03.2020

(jn)Im Verlauf der vergangenen Woche haben Unbekannte ein hochwertiges E-Bike aus einem Gartenhaus in Kelkheim gestohlen. Ermittlungen am Tatort folgend betraten der oder die Kriminellen das Grundstück in der Philipp-Kremer-Straße, auf dem sich auch ein Einfamilienhaus befindet, und brachen die dortige Gartenhütte auf. Aus dieser entwendeten die unbekannten Täter dann ein schwarzes Pedelec des Herstellers "KTM", Modell "Cento 10" und ergriffen die Flucht. Der Wert des Velos liegt bei ca. 2.700 Euro. Zudem entstand Sachschaden an dem Gartenhaus in Höhe von etwa 50 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Rad erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0.

3. Erneuter Einbruch in Warenlager scheitert, Hofheim am Taunus, Wallau, Robert-Bosch-Straße, Freitag, 27.03.2020, 05:30 Uhr

(jn)Erneut hatten es heute in den frühen Morgenstunden unbekannte Täter auf ein Warenlager für Paintball-Zubehör im Hofheimer Stadtteil Wallau abgesehen. Aufnahmen einer neuinstallierten Videoanlage zufolge machten sich zwei Männer um 05:30 Uhr an einem Fenster des in der Robert-Bosch-Straße gelegenen Gebäudes zu schaffen. Da dies nach der letzten Tat (Pressemeldung vom 17.03.2020) deutlich gegen Einbrüche verstärkt wurde, scheiterte das Duo und suchte einen neuen Einstiegsweg. So hebelten sie im Anschluss eine rückwärtige Eingangstür zu dem Gebäude auf und gelangten in den Innenraum, wo sie letztendlich an einer massiven Zugangstür scheiterten und unverrichteter Dinge flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Lebensmittel aus Gartenhütte gestohlen, Hochheim am Main, Görlitzer Straße, Mittwoch, 25.03.2020, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 26.03.2020, 10:15 Uhr

(jn)Aus einer Gartenhütte in Hochheim haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Lebensmittel gestohlen, nachdem sie das Gartenhaus aufgebrochen hatten. Zunächst betraten die Täter die Kleingartenparzelle in der Görlitzer Straße, schlugen ein Fenster der Gartenlaube ein und betraten diese. Hier ließen die Unbekannten Getränke und Kartoffeln sowie eine Packung Einweghandschuhe mitgehen und flüchteten unerkannt. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Hofheimer Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Gehebelt und geflüchtet, Hattersheim am Main, Im Kirchengewann, Montag, 23.03.2020 bis Mittwoch, 25.03.2020

(jn)Erst gehebelt und dann geflüchtet sind ein oder mehrere Einbrecher in den vergangenen Tagen in Hattersheim. Den Spuren am Tatort und den Angaben der Geschädigten zufolge betraten die Täter zwischen Montag und Mittwoch das Grundstück einer Doppelhaushälfte "Im Kirchgewann" und machten sich mit einem Hebelwerkzeug an der Terrassentür des Wohnhauses zu schaffen. Erfolglos ließen sie aus unbekannten Gründen von weiteren Versuchen ab und ergriffen unerkannt die Flucht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf die potentiellen Einbrecher liegen nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

6. Unter Drogeneinfluss am Steuer, Kelkheim (Taunus), Münster, Berliner Ring, Donnerstag, 26.03.2020, 17:00 Uhr

(jn)Mutmaßlich großer Ärger steht einem 21-jährigen Mann aus Kelkheim ins Haus, der am Donnerstag von der Polizei kontrolliert wurde und allem Anschein nach unter Drogeneinfluss stand. Um kurz nach 17:00 Uhr war der 21-Jährige, der am Steuer eines VW saß, einer Polizeistreife im Berliner Ring in Kelkheim aufgefallen, da er sehr langsam fuhr und gewisse Fahrunsicherheiten zeigte. Folglich wurde er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, bei der sich drogenbedingte Auffälligkeiten zeigten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC. Im Anschluss musste er die Beamten zur Polizeistation in Kelkheim begleiten, wo ihm von einem Arzt Blut abgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Ob er zum Zeitpunkt der Fahrt tatsächlich unter Drogeneinfluss stand, wird das ausstehende Blutergebnis zeigen.

7. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises für die 14. Kalenderwoche

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen seit 2015 wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

