POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 24.03.2020

Hofheim (ots)

1. Bücherschrank ausgebrannt, Hattersheim am Main, Erbsengasse, Spielplatz "Am grünen Haus", Dienstag, 24.03.2020, 02:53 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht haben unbekannte Täter den Bücherschrank "Am grünen Haus" in Hattersheim in Feuer gesetzt. Die Sammlung brannte komplett aus, der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Um kurz vor 03:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Rettungsleitstelle und machte zunächst Angaben zu einem brennenden Baum im Bereich der Erbsengasse. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zeigte sich dann, dass Unbekannte allem Anschein nach den Bücherschrank entzündet hatten und anschließend geflüchtet waren. Derzeit liegen Hinweise auf zwei ca. 20 Jahre alte Männer vor, die zur Brandzeit am Brandort gesehen worden waren und in Richtung Mainzer Landstraße davonliefen. Einer soll eine rote Jacke sowie eine schwarze Hose getragen haben, der Zweite sei dunkel gekleidet gewesen.

Das Kommissariat für Branddelikte in Hofheim ermittelt und nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Einbruch in Kindertagesstätte, Hattersheim am Main, Liederbacher Straße, Dienstag, 24.03.2020, 00:05 Uhr

(jn)Kurz nach Mitternacht ereignete sich in der Nacht zum Dienstag ein Einbruch in eine Kindertagesstätte in Hattersheim. Um 00:06 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst einen entsprechenden Einbruch in den Kindergarten in der Liederbacher Straße, woraufhin umgehend mehrere Streifenwagen zum Tatort fuhren. Zu dieser Zeit waren die mutmaßlichen Täter, wie eine Zeugin später berichtete, bereits über die Feldgemarkung in Richtung des Frankfurter Stadtteils Sindlingen geflüchtet und konnten auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Hierbei kamen auch Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt zum Einsatz. Die beiden Flüchtigen sollen Anfang 20 gewesen sein, eine schmale Figur gehabt und graue Kopfbedeckungen (Kappen oder Mützen) getragen haben. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt, ein Büro betreten und waren ohne Beute wieder verschwunden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. An Gerätehaus gehebelt, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Kronthaler Straße, Sonntag, 22.03.2020, 21:45 Uhr bis Montag, 23.03.2020, 08:45 Uhr

(jn)Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag versucht, in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr von Bad Soden einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug machten sich die Täter sowohl an der Haupteingangstür als auch an einem Nebeneingang des in der Kronthaler Straße im Stadtteil Neuenhain gelegenen Gebäudes zu schaffen und hinterließen entsprechende Einbruchspuren. Anschließend flüchteten sie unverrichteter Dinge und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sich die Tat gegen 23:00 Uhr ereignet haben, da zu dieser Zeit ein Nachbarshund anschlug.

Die Kripo in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise in dem Zusammenhang unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Fahrzeuge geöffnet und durchwühlt, Flörsheim am Main, Eisenbahnstraße, Alte Hochheimer Straße, Nacht zum Dienstag, 24.03.2020

(jn)Zwei Autos wurden in der Nacht zum Dienstag in Flörsheim von einem oder mehreren unbekannten Tätern geöffnet und durchwühlt. Bei den angegangenen Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen BMW, der in der Eisenbahnstraße parkte, und einen schwarzen Smart, der am Montagabend in der "Alte Hochheimer Straße" abgestellt worden war. Während die Täter in dem Smart keine Beute gemacht haben, entwendeten sie aus dem Mercedes eine Brille und Handschuhe. Da bei der Tatortaufnahme keine Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, geht die Polizei davon aus, dass die Fahrzeuge nicht verschlossen gewesen sein könnten. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Flörsheimer Polizei unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 zu melden.

Die Polizei nimmt die Vorfälle zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass Fahrzeuge, die im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt werden, stets ordnungsgemäß zu sichern sind. Dazu gehört das Verriegeln der Türen und das Schließen der Fenster. Außerdem empfiehlt die Polizei, keine Wertgegenstände im Auto liegenzulassen und damit gar nicht erst einen Anreiz zu schaffen.

5. Unbekannte schlagen Autoscheiben ein, Hofheim am Taunus, Wallau, Casteller Straße, Sonntag, 22.03.2020, 20:00 Uhr bis Montag, 23.03.2020, 07:30 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben Unbekannte im Hofheimer Stadtteil Wallau die Scheiben zweier Pkw eingeschlagen. Die zwei beschädigten Fahrzeuge - ein roter VW und ein weißer BMW - parkten am Fahrbahnrand der Casteller Straße, auf Höhe der Ecke Rebhuhnweg. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 2.500 Euro. Erkenntnissen an den Tatorten zufolge dürfte es sich eher um mutwillige Beschädigungen als um versuchte Diebstahlsdelikte handeln. Gestohlen wurde nichts.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

