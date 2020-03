PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 22.03.2020

Hofheim (ots)

1. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl, 65824 Schwalbach am Taunus, 18.03.2020:

Am Mittwoch, den 18.03.2020, gegen 00:30 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Nachbarin, wie gegen 00:30 Uhr vier augenscheinlich dunkel gekleidete Männer versuchten ein Fenster eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz in 65824 Schwalbach am Taunus aufzubrechen. Das Fenster hielt den mehrfachen Hebelversuchen stand, so dass die Täter schnell von ihrer Tat abließen und ohne Beute in Richtung Westring flüchteten.

Die unbekannten Täter werden durch die Zeugin wie folgt beschrieben:

- Männlich

- Dunkel gekleidet

- Mit Kapuzen über den Kopf bekleidet

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196/9695-0 zu melden.

2. Diebstahl von Fahrrad aus Garage, 65779 Kelkheim (Taunus), 21.03.2020:

Am Samstag, den 21.03.2020 um 18:45 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie eine namentlich unbekannte männliche Person die Abwesenheit des Eigentümers ausnutzte und eine offenstehende Garage in der Odenwaldstraße in 65779 Kelkheim-Fischbach betrat. Dort entwendete er ein schwarzes Mountainbike des Hersteller Cube, der Modelreihe "LTD Pro Black Line 29/21". Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Weitere Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06195/6749-0 mit der Polizeistation in Kelkheim am Taunus in Verbindung zu setzen.

3. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, 65779 Kelkheim, 19.03.2020:

In der Zeit von Donnerstag, den 19.03.2020 gegen 15:00 Uhr, bis Freitag, den 20.03.2020 gegen 16:30 Uhr, kam es in der Frankfurter Straße in 65779 Kelkheim (Taunus) zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich streifte der unbekannte Unfallverursacher beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten grauen Audi A3. Hierbei entstand am Audi im Bereich des vorderen Stoßfängers und des Radkastens Sachschaden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen zu dieser Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06190/9360-0 an den Regionalen Verkehrsunfalldienst zu wenden.

Im Auftrag gefertigt durch Mühleip, PK'in und genehmigt durch den KvD Main-Taunus Hasler, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell