PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

Kelkheim: Verkehrsunfallflucht Mittwoch, 18.03.2020 gg. 18:00 Uhr bis Freitag, 20.03.2020 15:00 Uhr Kelkheim, Berliner Ring

Ein unbekannter Täter hat im oben genannten Zeitraum ein im Berliner Ring in Kelheim, am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW auf unbekannte Weise beschädigt. Der geparkte PKW wurde an der linken Seite zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Hinweise die zum Unfall gemacht werden können bitte an die Polizeistation Kelkheim Tel.: 06195 - 67490

Hofheim: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus Donnerstag, 19.03.2020 22:30 bis Freitag, 20.03.2020, 09:30 Uhr Hofheim - Langenhain, Limesstraße

In der Nacht vom 19. auf den 20.03.2020 versuchten unbekannte Täter die Haustür an einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Dabei entstanden an der Tür mehrere Kratz- und Hebelspuren. Vermutlich wurde der oder die Täter gestört, was sie von einem weiteren Vorgehen abhielt. Sie entfernten sich unerkannt, ohne weitere Spuren zu hinterlassen. Gestohlen wurde somit nichts. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 200,- EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Hofheim Tel.: 06192 - 20790

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell